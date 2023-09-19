FED FAİZ KARARI NE OLACAK?

Analistler, resesyon endişelerinin azalmasına karşın özellikle enerji fiyatlarındaki artışın enflasyonist endişeleri tetiklediğini ve bunun Fed'in bundan sonraki politikalarını etkileyebileceğini aktardı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını anımsatan analistler, ABD'de çekirdek enflasyonun kademeli olarak düştüğünü ve iş gücü piyasasındaki güçlü duruşun sürdüğüne dikkati çekti.

Analistler, enflasyonist baskılarla para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar Fed'in faiz indirme ihtimalinin tamamen ortadan kalktığını ifade etti.

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 2,4'ten yüzde 2,5'e çıkarırken, gelecek yıl için yüzde 2,1'den yüzde 1,9'a düşürdü.