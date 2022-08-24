Piyasalar Fed faiz kararına kilitlenmiş durumda. FED Başkanı Powell, toplantının ardından faiz kararını küresel piyasalara canlı yayında duyuracak. ABD Merkez Bankası'nın bu ay bir faiz artırımı daha yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Bu ay Fed toplantısı var mı? İşte detaylar...