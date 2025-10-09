Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Fed faiz kararı 2025 ekim: Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz kararı beklentisi ne yönde? Fed toplantı takvimi

        Fed ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        Küresel piyasaların gözü ABD Merkez Bankası'na çevrildi. Geçtiğimiz ay politika faizini 25 baz puan indirerek para politikasında yön değişikliğine giden Fed, Ekim ayı toplantısında nasıl bir adım atacak? Dolar, altın, borsa ve kripto paralarda yeni yönü belirleyecek karar öncesi yatırımcılar nefesini tuttu. Peki, Fed ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

        Giriş: 09.10.2025 - 20:44 Güncelleme: 10.10.2025 - 00:08
        • 1

          ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Ekim ayı faiz kararı, finans dünyasının gündemine oturdu. Bir önceki toplantıda faiz indirimine giderek dikkatleri üzerine çeken Fed’in bu kez nasıl bir politika izleyeceği merak konusu. Kararın, dolar kurundan altın fiyatlarına kadar küresel piyasalarda geniş yankı uyandırması bekleniyor. Ayrıntılar haberimizde...

        • 2

          FED FAİZ KARARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

          Fed'in 2025 takvimine göre sıradaki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı 29 Ekim 2025'te yapılacak. Toplantının ardından faiz kararı, aynı gün Türkiye saatiyle 21.00'de ilan edilerek yatırımcılar tarafından merakla beklenen Ekim ayı Fed faiz oranı açıklanacak.

        • 3

          FED FAİZ BEKLENTİLERİ NASIL?

          Fed'in faiz indirimlerine devam edeceğine dair olumlu beklentilere karşın banka üyelerinden gelen karışık açıklamalar, bankanın politikalarına ilişkin endişelere sebep oluyor.

        • 4

          Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, The Wall Street Journal gazetesine verdiği röportajda, enflasyon kaygıları nedeniyle ekim ayında faizleri tekrar düşürmeyi destekleme konusunda şimdilik tereddütlü olduğunu ifade etti.

        • 5

          EYLÜL FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

          FED, 2025 yılının altıncı toplantısında politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4.00-4.25 aralığına çekti. Bu indirim, yılın ilk faiz indirimi kararı olma özelliğinde.

