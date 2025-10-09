ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Ekim ayı faiz kararı, finans dünyasının gündemine oturdu. Bir önceki toplantıda faiz indirimine giderek dikkatleri üzerine çeken Fed’in bu kez nasıl bir politika izleyeceği merak konusu. Kararın, dolar kurundan altın fiyatlarına kadar küresel piyasalarda geniş yankı uyandırması bekleniyor. Ayrıntılar haberimizde...