Bullard “çok düşük faiz oranı ve büyük bir bilançomuz var, enflasyondaki yukarı yönlü baskıları durdurmak için agresif politika izlemeliyiz. 50 baz puanlık artış kesinlikle değerlendirilmeli” şeklinde konuştu.

Bullard konu hakkında “Fed enflasyonu kontrol altında tutmak için agresif biçimde hareket etmeli” değerlendirmesini yaptı.

Bullard Bloomberg’e verdiği mülakatta Fed’in faz artışı ve bilanço küçültme konusunda aceleci olması gerektiğini belirtti.