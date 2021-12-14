FED faiz açıklaması ne zaman, saat kaçta?

Küresel piyasalarda, bugünden itibaren yoğunlaşacak merkez bankaları kararları öncesinde Omicron varyantına yönelik endişeler ve enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle negatif bir seyir izlenirken, bugün Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri takip edilecek.

Yarınki Fed kararları öncesinde azalan risk iştahı ile New York borsasında düşüş yaşanırken, Dow Jones endeksi yüzde 0,89, S&P 500 endeksi yüzde 0,91 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,39 değer kaybetti. ABD'nin tahvil faizi dün yüzde 1,51 seviyelerinden düşüşe geçerek yüzde 1,4150'ye kadar gerilerken, bugün yatay seyrediyor. Dün yüzde 0,3'lük artışla 96,3 seviyelerinden kapanan dolar endeksi de bugün 96,3-96,5 dar bandında yatay hareket ediyor. ABD'nin endeks vadeli kontratlarının da yeni güne negatif başladığı görülüyor.

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ABD Merkez Bankası (FED), toplantısı 14-15 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak. FED faiz kararı 14 Aralık saat 21:00 itibari ile açıklanması bekleniyor.

FED FAİZ KARARI NE OLACAK?

FED'in temmuzdan sonra faiz artırımına gidebileceği ön görüsünde bulunan analistler, FED'in salgın döneminde devreye aldığı destekleyici para politikalarında ilk geri adımı tahvil alımlarının azaltılması yoluyla attığını, makroekonomik verilerin de pozitif geldiğini belirtti.