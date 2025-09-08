FED'DEN BU YIL 75 PUAN BAZ İNDİRİM BEKLENİYOR

ABD'de iş gücü piyasasına ilişkin veriler yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, Fed'in gevşeme sürecine yönelik artan iyimserlikler küresel risk iştahının artmasında etkili oluyor.

Geçen hafta açıklanan istihdam verilerine göre JOLTS açık iş sayısı temmuzda 7 milyon 181 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Ülkede açık iş sayısı, Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyesini gördü.

Hafta boyunca piyasaların odağında olan tarım dışı istihdam verisi ağustosta 22 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,3 ile Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Geçen hafta açıklanan istihdam verileri iş gücü piyasasında soğumaya işaret ederken, Fed'in faiz indirim sürecine yönelik fiyatlamalar da değişiyor.

İstihdam verilerinin ardından para piyasalarında eylül, ekim ve aralık ayında olmak üzere 3 faiz indiriminin yapılabileceği fiyatlanıyor.

Analistler, eylül ayı için 50 baz puanlık faiz indirim beklentisinin de fiyatlamalara dahil olduğunu belirterek, bu hafta açıklanacak enflasyon verisinin yakından takip edileceğini söyledi.