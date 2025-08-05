Fed'in Temmuz ayında da faizi indirimini pas geçmesiyle piyasalarda indirim beklentisi yükselmeye başladı. Analistler, Fed'in Eylülde faiz indirimlerine başlaması durumunda bunun piyasalar için destekleyici bir durum olabileceğini kaydetti. Buna karşın bankanın beklenenden hızlı faiz indirimlerine gitmesinin enflasyonist baskıları daha fazla artırabileceğine yönelik endişeler de öne çıkıyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, piyasalardaki son durum...