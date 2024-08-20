Gözler Eylül ayı faiz indirimi için Fed'e döndü. Daha önce yapılan açıklamalarda 'daha çok güvene ihtiyaç duyulduğu' ifade edilirken; Mayıs, Haziran ve Temmuz enflasyon rakamlarının beklenti altında kalması, işsizlik oranının düşmesi gibi arka arkaya yaşanan gelişmeler sonrasında Fed faiz indirimine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan, Fed yetkililerinden gelen açıklamalar 18 Eylül'de faiz indirimi için 'yeşil ışık' olarak algılandı. İşte, Fed faiz indirimine dair son gelişmeler...