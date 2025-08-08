Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Fed eylül ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz kararı beklenti ne yönde, faizler düşer mi?

        Fed eylül ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        ABD Merkez Bankası (Fed), Temmuz ayındaki toplantısında faiz oranlarını sabit tutarak piyasalara beklenen sinyali vermedi. Ancak gözler şimdi Eylül ayına çevrilmiş durumda. Başkan Donald Trump'ın tüm faiz indirimi çağrılarına karşın adım atmayan Fed'in, bir sonraki toplantısında nasıl bir karar alacağı, küresel piyasalardaki yönü belirleyecek kritik gelişmelerden biri olarak görülüyor. Peki, Fed eylül ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2025 - 21:55 Güncelleme: 08.08.2025 - 21:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Küresel piyasaların gözü, Eylül ayında yapılacak Fed toplantısına çevrildi. Temmuzda faiz oranlarını değiştirmeyen ABD Merkez Bankası, yatırımcıların dikkatini enflasyon ve istihdam verilerinden gelecek yeni sinyallere kilitledi. Faiz indirimine yönelik beklentilerin giderek güçlendiği bu dönemde, alınacak kararın piyasaların seyrinde önemli rol oynaması bekleniyor. İşte merak edilenler...

        • 2

          2025 TEMMUZ FED FAİZ KARARI NE OLDU?

          ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in beşinci faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı.

          Geçen yıl aralık ve kasım aylarında 25 baz puanlık faiz indirimine giden FOMC eylül ayında faizi 50 baz puan düşürmüştü. 2025'te ise şu ana kadar tüm toplantılarda faizi sabit bırakmayı tercih etti.

        • 3

          FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Fed, 16-17 Eylül tarihinde toplantı yapacak ve Fed faiz kararı 17 Eylül saat 21.00'de açıklanacak.

        • 4

          FED NE ZAMAN FAİZ İNDİRİMİNE GİDER?

          Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in Eylül ayında faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

          Fed yetkililerinin açıklamaları takip edilirken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD'de iş gücü piyasasının zayıfladığına dair artan kanıtlar ve tarifelerden kaynaklı kalıcı enflasyon belirtilerinin olmaması nedeniyle faiz indirimlerinin zamanının yaklaştığını ifade etti.

          Ülkede açıklanan verilere göre, fabrika siparişlerinin tutarı haziranda yüzde 4,8 azaldı.

          Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerinin küresel ekonomiye etkilerine ilişkin belirsizlik devam ediyor.

        • 5

          Trump, Hindistan'ın Rusya'dan petrol satın almasının yanı sıra bunu yüksek karlarla yeniden sattığını belirterek, Hindistan'a yönelik tarifeyi "önemli ölçüde" artıracağını belirtti.

          İsviçre hükümeti de İsviçre'nin ABD'nin endişelerini dikkate alarak ve mevcut tarife durumunu hafifletmeye çalışarak daha cazip bir teklif sunmaya hazır olduklarını belirtti.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tarım arazinden ormana sıçradı!
        Tarım arazinden ormana sıçradı!
        Beyaz Saray'dan Azerbaycan-Ermenistan anlaşması açıklaması
        Beyaz Saray'dan Azerbaycan-Ermenistan anlaşması açıklaması
        Avukat Mehmet Yıldırım'ın ifadesi ortaya çıktı
        Avukat Mehmet Yıldırım'ın ifadesi ortaya çıktı
        Ada'dan En-Nesyri'ye rekor teklif hazırlığı!
        Ada'dan En-Nesyri'ye rekor teklif hazırlığı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        "Putin'le görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum"
        "Putin'le görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum"
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        Bakan Fidan'dan Şam'a sürpriz ziyaret
        Bakan Fidan'dan Şam'a sürpriz ziyaret
        Sıcaklıklar da rüzgarın şiddeti de artıyor!
        Sıcaklıklar da rüzgarın şiddeti de artıyor!
        ICRYPEX'in patronu, Göksu'yu uyuşturucuya mı zorladı?
        ICRYPEX'in patronu, Göksu'yu uyuşturucuya mı zorladı?
        İzmir-Ankara arası 3.5 saate düşüyor
        İzmir-Ankara arası 3.5 saate düşüyor
        Zincir marketlerdeki çalışma koşullarının fiziksel ve psikolojik yıpranmaya yol açtığı uyarısı!
        Zincir marketlerdeki çalışma koşullarının fiziksel ve psikolojik yıpranmaya yol açtığı uyarısı!
        Yargıtay'dan 'cezaların onanması' tebliğnamesi
        Yargıtay'dan 'cezaların onanması' tebliğnamesi
        İsrail Gazze'yi işgal planını onayladı
        İsrail Gazze'yi işgal planını onayladı
        Netanyahu'nun aşamalı Gazze planı
        Netanyahu'nun aşamalı Gazze planı
        İsrail'in 'işgal' kararına dünyadan tepkiler
        İsrail'in 'işgal' kararına dünyadan tepkiler
        Kendi şahsi subjektif “En iyi 10” listem
        Kendi şahsi subjektif “En iyi 10” listem
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        HT Spor'un usta yorumcuları takımların son durumunu masaya yatırdı
        HT Spor'un usta yorumcuları takımların son durumunu masaya yatırdı
        Habertürk Anasayfa