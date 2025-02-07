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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fed, enflasyonu hedefe geri döndürme konusunda kararlı olduğunu belirtti - İş-Yaşam Haberleri

        Fed, enflasyonu hedefe geri döndürme konusunda kararlı olduğunu belirtti

        ABD Merkez Bankası (Fed), maksimum istihdamı destekleme ve enflasyonu yüzde 2 hedefine geri döndürme konusunda güçlü bir kararlılığa sahip olduğunu belirterek, politika faizinde yapacağı ek ayarlamalarda verileri dikkate alacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 21:14 Güncelleme: 07.02.2025 - 21:14
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        ABD Merkez Bankası'ndan enflasyonla ilgili kararlılık mesajı
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        Banka tarafından ABD Kongresi için yılda iki kez hazırlanan yarı yıllık Para Politikası Raporu'nun şubat sayısı yayımlandı.

        Fed Başkanı Jerome Powell'ın haftaya Kongre'de sunacağı raporda, enflasyonun 2023'te belirgin bir şekilde yavaşladıktan sonra geçen yıl biraz daha ılımlılaştığı ancak Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) hedefi olan yüzde 2'nin bir miktar üzerinde kalmayı sürdürdüğü ifade edildi.

        Tüketici enflasyonundaki düşüşün son dönemde inişli çıkışlı olduğuna işaret edilen raporda, uzun vadeli enflasyon beklentilerine ilişkin ölçümlerin FOMC'nin hedefiyle büyük ölçüde tutarlı olmaya devam ettiği kaydedildi.

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        Raporda, iş gücü piyasasının bir gevşeme döneminin ardından istikrar kazandığı vurgulanarak, işsizlik oranının geçen yılın ilk yarısında yükseldiği ancak daha sonra çoğunlukla yatay seyrettiği belirtildi.

        Reel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) geçen yıl tüketici harcamalarındaki gücün desteğiyle sağlam bir şekilde arttığı kaydedilen raporda, konut piyasasında da mortgage faiz oranlarının hala yüksek seyrettiği aktarıldı.

        Raporda, finansal koşulların bir miktar kısıtlayıcı görünmeye devam ettiği belirtilerek, kısa vadeli Hazine tahvili faizlerinin eylül ayından bu yana para politikasındaki gevşemeye paralel olarak gerilediği, ancak uzun vadeli tahvil faizlerinin geçen yılın son çeyreğinde belirgin şekilde arttığı ifade edildi.

        Bankanın raporunda, iş gücü piyasasındaki sıkılığın azalmaya devam etmesi ve enflasyonun bir miktar daha ılımlı seyretmesi üzerine FOMC'nin eylül, kasım ve aralık toplantılarında politika faizini toplam 100 baz puan düşürerek yüzde 4,25-4,50 aralığına çektiği anımsatıldı.

        Fed'in menkul kıymet varlıklarını azaltmaya devam ettiğine değinilen raporda, "FOMC, maksimum istihdamı destekleme ve enflasyonu yüzde 2 hedefine geri döndürme konusunda güçlü bir kararlılığa sahip." ifadesine yer verildi.

        Raporda, Bankanın buna yönelik risklere karşı dikkatli olmayı sürdürdüğü vurgulanarak, politika faizinde yapılacak ek ayarlamaların kapsamı ve zamanlaması değerlendirilirken, gelen veriler, gelişen görünüm ve risk dengesinin ele alınacağı aktarıldı.

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