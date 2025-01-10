Fed enflasyon risklerine işaret etti

Fed yetkilileri, ülkenin para politikası ve ekonomik performansını değerlendirdikleri çeşitli etkinliklerde sözle yönlendirmelerine devam etti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, ABD ekonomisinin faaliyetlerdeki güçlü büyüme ve tam istihdama yakın iş gücü piyasası ile geçen yılın sonuna kadar güçlü kalmaya devam ettiğine dikkati çekerek, "Bununla birlikte, çekirdek enflasyon yüksek seyretmeye devam ediyor ve enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler görmeye devam ediyorum." ifadesini kullandı.

REKLAM advertisement1

AA'nın haberine göre; Bowman, enflasyonda 2023 yılında kaydedilen önemli ilerlemenin geçen yıl durmuş gibi göründüğüne işaret etti.

REKLAM

Geçen ayki faiz indiriminin Fed'in para politikasının yeniden ayarlanmasında "son adım" olduğunu dile getiren Bowman, artan enflasyon risklerinin ileriye dönük temkinli bir yaklaşım gerektirdiğini vurguladı.

Bowman, göreve gelecek yeni yönetimin politikaları hakkında peşin hüküm vermekten kaçınmak gerektiğine değinerek, "Bunun yerine, daha fazla netlik için beklemeli ve ardından ekonomik faaliyet, iş gücü piyasası ve enflasyon üzerindeki etkileri anlamaya çalışmalıyız." diye konuştu.

Boston Fed Başkanı Susan Collins de ekonominin genel olarak iyi bir yerde olduğunu söyledi.

Politika yapımında kademeli, sabırlı ve bütüncül bir yaklaşımın uygun olduğunu ifade eden Collins, para politikasının enflasyonda daha fazla ilerleme olmazsa mevcut seviyede kalmak veya ihtiyaç duyulursa daha erken gevşemek için iyi bir konumda olduğunu anlattı.

Bowman, "Mevcut belirsizlik ortamının, politika yapımında kademeli ve sabırlı bir yaklaşım gerektirdiğini düşünüyorum." dedi.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, Fed'i aşağı yönlü bir politika faizi patikasında gördüğünü belirterek, bu yolda ilerlemeye devam etme hızının gelen verilere bağlı olacağına dikkati çekti.

Biraz ara vermenin ve işlerin nasıl şekilleneceğini görmenin uygun olacağını söyleyen Harker, "Potansiyel olarak uzun bir duraklamadan bahsetmiyoruz ancak işlerin nasıl şekilleneceğini görelim. Çok fazla belirsizlik var." değerlendirmesinde bulundu.

Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid ise faiz oranlarının şu anda uzun dönemli seviyelerine çok yakın olabileceğini belirterek, ileriye dönük olarak para politikasının kademeli bir şekilde ve verilere göre ayarlanmasından yana olduğunu kaydetti.

Fed'in fiyat istikrarı ve istihdam hedeflerini gerçekleştirmeye yakın olduğunu ifade eden Schmid, Fed'in bilançosunu daha da küçültmesini görmek istediğini dile getirdi.