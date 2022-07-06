Fed'den 'daha kısıtlayıcı duruş' sinyali

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 14-15 Haziran'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.
Politika faizinin 75 baz puan artışla yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltildiği son toplantının tutanakları, bankanın yüksek enflasyonun devam etmesi halinde para politikasında "daha kısıtlayıcı" olabileceğini gösterdi.
Tutanaklarda, "Üyeler, ekonomik görünümün kısıtlayıcı bir politika duruşuna geçmeyi gerektirdiği konusunda hemfikirdi ve yüksek enflasyon baskılarının devam etmesi halinde daha da kısıtlayıcı bir duruşun uygun olabileceği ihtimalini kabul ettiler." değerlendirmesi yer aldı.
BÜYÜME HIZI YAVAŞLAYABİLİR
Fed yetkililerinin politika sıkılaşmasının ekonomik büyüme hızını bir süreliğine yavaşlatabileceğini kabul ettiği belirtilen tutanaklarda, ancak enflasyonun yüzde 2'ye düşürülmesinin sürdürülebilir bir temelde maksimum istihdama ulaşılması için kritik olduğu vurgulandı.
Tutanaklarda, birçok katılımcının, Komitenin politika duruşunu gerektiği gibi ayarlama kararlılığının sorgulamaya başlanması halinde yüksek enflasyonun kalıcı hale gelebileceği yönünde önemli bir riskin bulunduğunu değerlendirdiği aktarıldı.
Fed yetkililerinin temmuz ayı toplantısında 50 veya 75 baz puanlık bir faiz artışının uygun olacağı görüşünde olduğuna işaret edilen tutanaklarda, yetkililerin birçoğunun enflasyonun kalıcı hale gelme riskini gördüğü kaydedildi.
ENFLASYONUN YÜZDE 2'YE İNMESİ 'ZAMAN ALACAK'
Tutanaklarda, arz kısıtlarının enflasyonun kontrol altına alınmasına yardımcı olacak kadar gevşediğine dair bugüne kadar çok az kanıt görüldüğü ifade edildi.
Fed yetkililerinin çoğunun büyümeye yönelik aşağı yönlü riskler gördüğü belirtilen tutanaklarda, enflasyonun yüzde 2 hedefine inmesinin ise muhtemelen biraz zaman alacağı kaydedildi.
ABD'de mayısta yüzde 8,6 ile 41 yılın zirvesine çıkan enflasyon Fed'in üzerindeki baskıyı artırmıştı.
Fed, haziran ayı toplantısında politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1,50-1,75 aralığına yükselterek 1994'ten bu yana tek seferde en güçlü faiz artışını gerçekleştirmişti.
Fed'in bir sonraki FOMC toplantısının 26-27 Temmuz'da yapılması planlanıyor.
*Haberin görseli Reuters tarafından servis edilmiştir
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