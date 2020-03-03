Dolar TL kuru bugün ne kadar? 3 Mart 2020 dolar fiyatı

HABERTURK.COM

Başta ABD olmak üzere dünya genelinde merkez bankalarının koronavirüs salgınına karşı ekonomileri destekleyici kararlar alacağına yönelik beklentinin artmasıyla dolar Türk Lirası dahil gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kaybediyor.

ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) koronavirüs salgınının yarattığı ekonomik yavaşlamaya karşı bu ayki toplantısında 50 baz puan indirim bekleniyor. 50 baz puan indirimini önceki gün Goldman Sachs açıklamıştı. Son olarak bir başka finans devi JP Morgan da dün, martta Fed'den 50 baz puanlık faiz indirimi beklediğini açıkladı.

Bu sebeple dün 6.23-6.25 aralığında hareket eden dolar yeni güne 6.1834 liradan başladı.

KORONAVİRÜS, SURİYE VE ENFLASYON

Bugün Suriye ve koronavirüsle ilgili haberler piyaslar tarafından takip edilmeye devam ediyor. Bunun yanında gözler saat 10.00'da TÜİK'in açıklayacağı şubat ayı enflasyon verisinde olacak.

Enflasyon oranı Merkez Bankası'nın (TCMB) olası bir faiz indirimi için ne kadar alanı olacağını göstermesi bakımından önem arzediyor.