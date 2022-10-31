Fed'den faiz artırımı beklentisini yükseltti

Goldman Sachs, Fed'den faiz artırımı beklentisinde yukarı yönlü revizyona gitti.

Goldman Sachs CEO'su David Solomon, Fed'in federal fon faiz oranını yüzde 4.50-4.75 seviyesine kadar yükseltebileceğini söylemişti.

Bankanın ekonomistleri son yayımladıkları raporda 2023 yılı mart ayına kadar Fed faiz oranının, bir önceki tahminlerinden 25 baz puan daha yukarıda, yüzde 5'e kadar çıkabileceği öngörüsünde bulundu.

Yayımlanan tahmine göre Goldman ekonomistleri bu hafta 75 baz puan, aralık ayında 50 baz puan, Şubat ve Mart aylarında 25'er baz puanlık artışlar bekliyor.

Fed'in ilk kararı bu hafta Çarşamba günü açıklanacak. Piyasalarda genel beklenti faizde 75 baz puan artış olacağı yönünde oluştu.