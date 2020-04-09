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ABD Merkez Bankası ( Fed),ülkedeki yerel yönetimleri ve orta ve küçük ölçekli işletmeleri desteklemek için 2.3 trilyon dolar büyüklüğünde bir dizi ek tedbir açıkladı.

Fed, bankalar aracılığıyla 10.000'den daha az çalışan bulunduran şirketlere 4 yıl vadeli kredi sağlayacak. Ayrıca Fed, eyaletler ile ABD'nin en kalabalık nüfuslu yerleşim bölgelerinin ihraç ettiği kısa vadeli bonolarını doğrudan satın alacak. Alımlar 500 milyar doları bulabilecek.

'GÖREVİMİZ İSTİKRARI SAĞLAMAK'

Fed Başkanı Jerome Powell, açıklamasında "Bu sınırlı ekonomik faaliyet döneminde Fed'in görevi mümkün olduğu kadar kadar rahatlama ve istikrar sağlamaktır. Bugünkü adımlarımız toparlanmanın olabildiğince güçlü olmasına yardım edecek" dedi.