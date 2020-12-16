ABD Merkez Bankası ( Fed) bugün sona erecek para politikası toplantısının ardından büyüme ve işsizlik başta olmak üzere ekonomik görünüm hakkındaki yeni tahminlerini açıklayacak. Koronavirüs aşısının birkaç gün önce ABD'de uygulanmaya başlamasının ardından yayınlanacak tahminler aşı ve bağışıklığın önümüzdeki yıl ABD ekonomisine ne etkileri olacağı hakkında da ilk ipuçlarını verecek. Yeni tahminler, Fed'in ve maliye politikasının işletmeler ve hanehalkını desteklemek için aldığı ekonomiyi destekleyici önlemlere ek yapılmasına ihtiyaç olup olmadığı konusunda yol gösterecek.
BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜKSELTEBİLİR
Fed, salgın hastalık nedeniyle ekonomi açısından son derece dalgalı geçen 2020 yılında faizleri indirmek, tahvil alımlarını
artırmak ve salgın hastalığın ekonomide yarattığı tahribatı azaltmak için bir dizi sıra dışı önlem almak zorunda kaldı.
Ancak ekonominin görünümü Fed'in Kasım ayı başlarındaki son toplantısından bu yana belirgin ölçüde değişti. ABD koronavirüse karşı geliştirilen aşılardan birini halk üzerinde uygulamaya başlarken, ikinci bir aşının da yakında kullanım onayı alması bekleniyor. Aşının yaygın hale gelmesi 2021 yılında ekonomik görünümün daha hızlı toparlanmasına zemin hazırlayabilir.
Fed tarafından son olarak Eylül ayında yayımlanan çeyrek dönem ekonomi tahminlerine göre gayrı safi yurtiçi hasılanın
(GSYH) 2021'de yüzde 4 büyümesi, işsizliğin ise yüzde 5.5'e düşmesi öngörüldü. Analistler Fed'in büyüme tahminini yükseltmesini, işsizlik tahminini ise düşürmesini bekliyorlar.
İPUCU VERECEK Mİ?
Ancak gelecek yıla girerken Fed'in para politikası alanında hangi somut adımları atacağı konusunda net bir ipucu bulunmuyor.
Yatırımcılar piyasalardaki faiz oranlarında genel olarak düşüşü sağlayan aylık 120 milyar dolar büyüklükteki tahvil alımlarının
uzun vadeli faizlerde düşüşü sağlayacak şekilde kurgulanıp kurgulanmayacağını merak ediyorlar. Uzun vadeli faizlerin daha
da düşürülmesi ekonominin konut gibi uzun vadeli finansmana dayalı sektörlerine ek destek sağlayabilir. Pek çok Fed yetkilisi ise tahvil alım programının kompozisyonunda uzun vadeli faizleri düşürecek bir değişiklik yapılmasına henüz hazır olmadıklarını ifade etmişlerdi. Fakat finans piyasaları tahvil alım programında böyle bir değişiklik yapılmasını bekliyorlar.
Analistler ayrıca tahvil alım programının bu düzeyde daha ne kadar devam edeceği konusunda Fed Başkanı Jerome Powell veya
ekibinin ipuçları vereceğini düşünüyorlar. Kararın ardından Fed'in tahvil alımlarını hangi koşullar altında azaltacağı da
izleniyor olacak. Fed politika faizini Mart ayından beri neredeyse sıfır seviyesinde tuttuğu için borçlanma maliyetlerini belirleyecek en etkili araç olarak tahvil alımlarını kullanıyor.
Fed para politikası kararını TSİ 2200'da yayımlayacak. Fed Başkanı Jerome Powell da TSİ 2:230'da basın toplantısı
düzenleyecek.
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