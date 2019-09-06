06 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Merkez Bankası ( Fed) Başkanı Jerome Powell İsviçre'de Zürih Üniversitesi'nde düzenlenen bir forumda konuştu. Powell, İsviçre Merkez Bankası (SNB) Başkanı Thomas Jordan ile katıldığı panelde, ekonomik görünüm üzerinde önemli riskler olsa da ABD ekonomisinin iyi durumda olduğunu ve ABD'de ve dünya ekonomisinde resesyon beklemediklerini söyledi.
'FED KARARLARINI SİYASETE GÖRE VERMİYOR'
Düşük faizlerin ekonomiyi desteklediğini kaydeden Powell istihdam piyasasının da oldukça güçlü olduğunu ifade etti. Ekonomiyi tüketici harcamalarının taşımaya başladığını kaydeden Powell ekonominin bu yıl yüzde 2 - 2.5 arasında büyüyeceğini öngördü. ''Fed büyümenin devam etmesini sağlamaya uygun hareket edecek'' diyen Powell, Fed'in kararlarını siyasete göre vermediğini vurguladı.
Ticaret savaşlarına da değinen Fed Başkanı bu konudaki belirsizliğin işletmelerin kararlarında olumsuz etkisi olacağını ifade etti.
FAİZ KARARINI 18 EYLÜL'DE VERECEK
Fed 17-18 Eylül tarihlerinde politika toplantısını gerçekleştirecek. Banka 31 Temmuz'da politika faizini 25 baz puan indirerek yaklaşık 11 yıl sonra ilk kez faiz indirimi kararı almıştı. Piyasalar sonraki toplantıda ağırlıklı olarak yine 25 baz puan indirim bekliyor. Fed son indirimiyle politika faizini yüzde 2-2.25 aralığına çekmişti. Bir sonraki toplantıda piyasaların beklentisine paralel bir şekilde 25 baz puanlık bir indirim yaparsa politika faizi 1.75-2 aralığına çekilecek.
31 Temmuz'da faiz indiriminin ardından konuşan Fed Başkanı Jerome Powell ise, faiz indirimlerinin süreceğini söylemiş ancak indirimin boyutu veya zamanlamasıyla ilgili herhangi bir ipucu sunmamıştı.
TRUMP, BİR AYDA 34 TWEET ATTI
ABD Başkanı Donald Trump, Fed'in 25 baz puanlık faiz indirimini yetersiz buldu ve son 1 ayda Fed'in hemen faiz indirmesi gerektiğini vurgulayan 34 tweet attı.
'FED'E RAĞMEN BÜYÜYORUZ'
Trump, Fed'in faiz indirimi konusunda yavaş davranarak doları güçlendirdiğini ve bunun ABD'ye ticarette büyük bir dezavantaj sağladığını düşünüyor. Ticarette sadece Çin değil, eksi faizlerin uygulandığı Avrupa'ya karşı da ABD'nin elinin zayıfladığını savunuyor.
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