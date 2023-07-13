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        Fed Bej Kitap: Yavaş büyüme devam edecek

         ABD Merkez Bankası (Fed), ülkede ekonomik faaliyetin mayıs sonundan bu yana "biraz arttığını", beklentilerin ise gelecek aylarda yavaş büyümenin devam edeceği yönünde olduğunu bildirdi

        Habertürk
        Giriş: 13.07.2023 - 07:47
        Fed Bej Kitap: Yavaş büyüme devam edecek
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        Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun haziran sayısını yayımladı.

        Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, genel olarak ekonomik faaliyetin mayıs sonundan bu yana "biraz arttığı" belirtildi.

        Tüketici hizmetlerinde genel olarak büyümenin gözlemlendiğine işaret edilen raporda, ancak bazı perakendecilerin isteğe bağlı harcamalardan uzaklaşıldığını bildirdiği aktarıldı.

        Raporda, turizm ve seyahat faaliyetlerinin güçlü olduğu, konaklama sektöründe yoğun bir yaz sezonunun geçirilmesinin beklendiği ifade edildi.

        İmalat faaliyetinin ise bölgelerin yarısında arttığı ve diğer yarısında ise gerilediği belirtilen raporda, gelecek aylara ilişkin ekonomik beklentilerin genel olarak "yavaş büyüme" yönünde olmaya devam ettiği kaydedildi.

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        İş gücü piyasalarına ilişkin değerlendirmelerin de yer aldığı raporda, istihdamın bu dönemde ılımlı şekilde arttığı ve çoğu bölgede bir miktar istihdam artışı yaşandığı bildirildi.

        Raporda, birçok bölgenin iş gücü mevcudiyetinin iyileştiğini ve bazı işverenlerin işe almanın öncekinden daha kolay olduğunu bildirdiği aktarıldı.

        Ayrıca işverenlerin son yıllardaki alışılmadık derecede yüksek işten ayrılma oranlarının pandemi öncesi normlara döndüğünü bildirdiği belirtilen raporda, ücretlerin daha ılımlı da olsa artmaya devam ettiği kaydedildi.

        Raporda, birden fazla bölgede ücret artışlarının pandemi öncesi seviyelere döndüğü veya bu seviyelere yaklaştığı aktarıldı.

        Fiyatların genel olarak ılımlı bir hızda arttığı da belirtilen raporda, bazı bölgelerde artış hızında bir miktar yavaşlama kaydedildiği ifade edildi.

        Raporda, fiyat beklentilerinin gelecek birkaç ay boyunca genel olarak yatay veya daha düşük olduğu kaydedildi.

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