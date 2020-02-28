Fed Başkanı Powelldan "koronavirüs" açıklaması

Powell, yazılı açıklamasında, ABD ekonomisinin temellerinin güçlü kalmaya devam edeceğini vurguladı.

Koronavirüsün ekonomik faaliyetler için gelişen riskler oluşturduğuna dikkati çeken Powell, " Fed, gelişmeleri ve ekonomik görünüme etkilerini yakından izliyor. Araçlarımızı kullanacağız ve ekonomiyi desteklemek için uygunca hareket edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.