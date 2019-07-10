Fed Başkanı Jerome Powell, Kongre'ye para politikası hakkında yapacağı konuşmanın metninde şu ifadeleri kullandı: " ABD ekonomisi görünümü üzerinde ticaret belirsizlikleri ve küresel ekonomi baskı yaratmaya devam ediyor. Fed ABD'de ekonomik büyümeyi sürdürmek için "uygun şekilde" adım atacak. ABD'de enflasyonun Fed'in şu anda tahmin ettiğinden daha uzun süre zayıf kalması ihtimali mevcut. ABD'de ekonomik büyüme ikinci çeyrekte daha ılımlı hâl almış, son aylarda büyük yabancı ekonomilerde büyüme ivmesi ise yavaşlamış görünüyor."

Bu ifadeler ilk anda güçlü bir faiz indirimi işareti olarak algılandı.

HİÇBİR ZAMAN HAYALKIRIKLIĞINA UĞRATMADI

Powel söz konusu konuşmayı yarın gerçekleştirecek ve Kongre'nin sorularını cevaplayacak. Piyasalar son dönemde artan bir şekilde Fed'in bu yıl sonuna kadar 3 faiz indirimine gideceğini fiyatlamaya başladı. Bu ay ise bir faiz indiriminin yapılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Fed ise gösterge faizini aralık ayından bu yana 2.25-2.50 seviyesinde tutuyor. Natixis Baş Ekonomisti Joseph Lavorgna son yayımladığı analizde "Fed piyasaları, böyle güçlü bir beklenti varken hiçbir zaman hayalkırıklığına uğratmamıştır" yorumunda bulundu.