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Haberler Para Fed Başkanı Powell'dan yüksek enflasyonla mücadelede merkez bankalarının bağımsızlığının önemi mesajı - Ekonomi haberleri

Fed Başkanı Powell'dan yüksek enflasyonla mücadelede merkez bankalarının bağımsızlığının önemi mesajı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell, İsveç'te katıldığı bir sempozyumda fiyat istikrarının çok kritik bir ekonomik temel olduğunu belirterek, "Merkez bankalarının aldığı kararlar üzerinde doğrudan siyasi bir etki olmamalı" dedi.

Giriş: 10.01.2023 - 19:39 | Güncelleme: ABONE OL
Fed Başkanı Powell'dan yüksek enflasyonla mücadelede merkez bankalarının bağımsızlığının önemi mesajı - Ekonomi haberleri
AA / HABERTURK.COM

ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Başkanı Jerome Powell, merkez bankalarının doğrudan siyasi etkiden uzak kalmasının, yüksek enflasyonla mücadele edilirken zorlu ve gerekli kararların alınmasına imkan sağladığını söyledi.

Powell, İsveç'in başkenti Stockholm'da düzenlenen Uluslararası Merkez Bankaları Bağımsızlığı Sempozyumu'nda konuştu.

Fiyat istikrarının sağlıklı bir ekonominin temeli olduğunu ve halka zaman içinde paha biçilemez faydalar sağladığını belirten Powell, "(Merkez bankalarının kararları) Aldığımız kararlar üzerinde doğrudan siyasi bir etkinin olmaması, kısa vadeli politik unsurları göz önünde bulundurmadan ihtiyaç duyulan önlemleri alma imkanı tanıyor." dedi.

Powell, son dönemde Fed'in piyasa düzenleyici yetkilerinin iklim değişikliği ile mücadele amaçlı kullanılması yönündeki çağrılara da değindi.

Fed'in yasalar ile belirlenmiş görev alanı içerisinde hedefler ve sınırlarına uygun şekilde davranmasının önemini vurgulayan Powell, "İklim değişikliğini doğrudan ele alan politikalarla ilgili kararlar hükümetin seçilmiş organları tarafından alınmalı. Böylece halkın seçimlerle ifade edilen iradesi yansıtılmış olur." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: AP

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