ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Lael Brainard, ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde, dijital varlıklar ve Merkez Bankası Dijital Para Birimi'ne (CBDC) ilişkin oturuma katıldı.
Dijital finansal sistemdeki büyümeye dikkati çeken Brainard, son haftalarda, yaygın olarak kullanılan iki sabit coinin önemli bir baskı altına girdiğini anımsattı.
TÜKETİCİLERİN VE YATIRIMCILARIN KORUNMASI
Brainard, söz konusu gelişmelerin tüketici ve yatırımcıların korunmasının sağlanması, finansal istikrarın korunması ve finansal sistem genelinde rekabet ve inovasyon için eşit bir oyun alanı sağlanması amacıyla düzenleyici çerçeveye duyulan ihtiyacı gösterdiğini söyledi.
Fiziki paranın, halka, likidite veya kredi riski endişesi olmaksızın değiş tokuş edilebilen güvenli merkez bankası parasına erişimi sağladığını belirten Brainard, ABD'de nakit olarak yapılan ödemelerin payının son 5 yılda yüzde 31'den yüzde 20'ye düştüğünü ve 45 yaşın altındakiler için bu oranın daha da az olduğunu aktardı.
"DİJİTAL PARA BİRİMİ, TAMAMLAYICI NİTELİKTE OLABİLİR"
Brainard, Merkez Bankası Dijital Para Birimi'nin sabit coinlerle birlikte kullanılabileceğini ve onları tamamlayıcı nitelikte olabileceğini kaydetti.
Diğer ülkelerin dijital para birimleri çıkarmasının ABD doları için ne anlama geleceğini düşünmenin önemli olduğunu vurgulayan Brainard, ABD'nin sınır ötesi işlemlerde standart belirlemeye dahil olmasının önemli olduğunu ifade etti.
Brainard, "ABD Merkez Bankası Dijital Para Birimi'nin bu geleceğin bir parçası olup olmayacağı konusunda herhangi bir karar verilmedi, ancak bu tür bir kararı bildirmek için gerekli çalışmaları üstlenmek ve ihtiyaç duyulduğunda ilerlemeye hazır olmak önemli." değerlendirmesinde bulundu.
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