Kritik gün! FED faiz kararı açıklanıyor...

FED Aralık faiz kararı ne? FED faiz toplantısı ne zaman, saat kaç

Küresel piyasalar, bugün FED tarafından tüm dünyaya duyurulacak Aralık ayı faiz kararına odaklandı. Merkez bankaları kararları öncesinde Omicron varyantına yönelik endişeler ve enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle negatif bir seyir hakim durumda.

Bugünkü Fed kararları öncesinde azalan risk iştahı ile New York borsasında düşüş yaşanırken, Dow Jones endeksi yüzde 0,89, S&P 500 endeksi yüzde 0,91 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,39 değer kaybetti. ABD'nin tahvil faizi dün yüzde 1,51 seviyelerinden düşüşe geçerek yüzde 1,4150'ye kadar gerilerken, bugün yatay seyrediyor. Dün yüzde 0,3'lük artışla 96,3 seviyelerinden kapanan dolar endeksi de bugün 96,3-96,5 dar bandında yatay hareket ediyor.

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ABD Merkez Bankası (FED), toplantısı 14-15 Aralık 2021 tarihlerinde yapılıyor. FED faiz kararı 15 Aralık saat 21:00 itibari ile açıklanması bekleniyor.

ANALİSTLERDEN FED FAİZ KARARI TAHMİNLERİ

FED'in temmuzdan sonra faiz artırımına gidebileceği ön görüsünde bulunan analistler, FED'in salgın döneminde devreye aldığı destekleyici para politikalarında ilk geri adımı tahvil alımlarının azaltılması yoluyla attığını, makroekonomik verilerin de pozitif geldiğini belirtti.

ANKET SONUCU: FED ŞAHİNLEŞECEK

Çarşamba günü açıklanacak Fed kararı öncesi yayımlanan Bloomberg anketi ekonomistlerin Fed’in şahinleşeceğini düşündüklerini ortaya koydu.

3-8 Aralık arasında 49 ekonomistin katılımıyla yapılan ankete göre ekonomistlerin yarısından fazlası aylık tahvil alım azaltımı hızının ikiye katlanarak ayda 30 milyar dolara çıkacağını öngördü.

Katılımcıların yarısından fazlasına göre Fed üyelerinin çeyreklik tahminlerine 2022’de iki faiz artışı yansıyacak. Mevcut durumda Fed üyelerinin medyan tahminlerinde 2022’de faiz artışı öngörülmüyordu.

Macropolicy Perspectives Kıdemli Ekonomisti Laura Rosner-Warburton Fed üyelerinin 2012’den beri yayımlanan tahminleri için “Dot plot tarihinin en büyük şahin dönüşümü yaşanacak” değerlendirmesini yaptı.

Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey ise yükselen enflasyon karşısında Fed’in mart ayında ilk faiz artışı seçeneğini masasında tutmak için tapering hızını ikiye katlayacağı yorumunu yaptı.