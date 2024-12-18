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        Haberler Bilgi Ekonomi Fed Aralık ayı faiz kararını ne zaman açıklayacak, ABD Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, beklentiler ne yönde?

        Fed faiz kararı bekleniyor: ABD Merkez Bankası yılın son faiz kararını ne zaman açıklayacak?

        Küresel piyasalarda, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izleniyor. ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verileri beklentiler dahilinde gerçekleşse de, enflasyon baskısının gelecek dönemde güçlü kalabileceği endişesi piyasaların yön bulmasını zorlaştırıyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, PPK toplantısı ne zaman? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 09:57 Güncelleme: 18.12.2024 - 09:57
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        • 1

          Bugün küresel piyasalarda tüm dikkatler Fed'in üzerinde toplandı. Yılın son faiz kararını açıklayacak ABD Merkez Bankası'nın kararları yakından takip ediliyor. Analistler Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalardan gelecek dönem atılacak adımlara ilişkin sinyaller alınacağını belirtiyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, bu ay faiz indirimi bekleniyor mu? İşte, son gelişmeler...

        • 2

          FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Fed toplantısı 17-18 Aralık tarihlerinde olacak ve karar 18 Aralık günü Türkiye saatiyle 22.00'de açıklanacak.

        • 3

          FED BU AY FAİZ İNDİRİMİNE GİDER Mİ?

          Fed'in bugün politika faizini yüzde 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçları vermesi bekleniyor.

          Para piyasalarındaki fiyatlamalar Fed'in gelecek yıl 2 kez faiz indirimine gidebileceğini gösterirken, Fed'den alınacak sinyallerin yanı sıra ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın vaddettiği ekonomi politikalarıyla, Bankanın projeksiyonlarının çelişebileceğine ilişkin endişeler de risk iştahının törpülenmesine neden oluyor.

          Asya tarafında ise Fed'in para politikasında atacağı adımlar beklenirken, Japonya hariç pozitif bir seyir öne çıkıyor.

        • 4

          FED YETKİLİLERİNDEN ARKA ARKAYA FAİZ İNDİRİMİ AÇIKLAMASI GELDİ

          Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Bankanın bu ayki toplantısında faiz indiriminin gündemden düşmediğini ifade ederek, faiz indirimlerinin zamanlamasının tartışmaya açık olduğunu ancak politika faizinin düşmeye devam etmesi gerektiğini savundu.

          Daly, faiz artışı için herhangi bir neden görmediğini vurgulayarak, politika değişiminin yönünün aşağı doğru olduğunu söyledi.

          Fed Yönetim Kurulu üyesi Adriana Kugler, son yıllarda maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedefinde önemli ilerleme kaydettiklerini ve ekonominin iyi bir konumda olduğunu anlattı. İş gücü piyasasının sağlam kalmaya devam ettiğini dile getiren Kugler, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru sürdürülebilir bir yolda göründüğünü belirtti.

        • 5

          Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de gelecek yıl faiz oranlarının şu anki seviyelerinden oldukça düşecek gibi göründüğünü ifade etti.

          Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller da aralık toplantısında politika faizinde bir indirime destek verme eğiliminde olduğunu belirterek, "Ancak bu karar, o zamana kadar alacağımız verilerin yukarı yönlü sürprizler yaratıp yaratmayacağına ve enflasyonun gidişatına ilişkin tahminlerimi değiştirip değiştirmeyeceğine bağlı olacak." ifadesini kullandı.

          Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, enflasyondaki ilerlemenin durduğuna inanmadığını ancak bunun inişli çıkışlı olduğunu ifade etti.

          Enflasyonun düşüşünü sürdürürken iş piyasasına gereksiz zarar vermekten kaçınmak için faiz oranlarının nasıl bir boyutta veya hızda düşürülmesi gerektiğinin hala açık bir soru olduğunu belirten Bostic, bu ayki toplantı için seçenekleri açık tuttuğunu söyledi.

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