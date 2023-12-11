Gözler toplantıda: FED Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?
FED Aralık ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Analistler FED'in faiz değişikliğine gitmeyeceğini düşünse de FED Başkanı Jarome Powell henüz kararı açıklamadı. Peki, FED Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, FED Aralık ayı toplantı tarihi ve faiz kararına dair tahminler...
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Küresel piyasalarda bu hafta önde gelen merkez bankalarının faiz kararları yatırımcıların odağına yerleşti. Bu kapsamda FED'in Aralık ayı için faiz kararını açıklaması bekleniyor. Şimdi gözler ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'a döndü. İşte, 2023 Aralık FED faiz kararının açıklanacağı tarih...
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FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2023 toplantı takvimine göre FED toplantısı 12-13 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılacak. Toplantının ardından FED Başkanı Powell Aralık ayı FED faiz kararını duyuracak. Faiz kararı ise 13 Aralık günü saat 21.00'de açıklanacak.
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FED ARALIK FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
FED'in politika faizinde değişikliğe gitmeyeceğine dair görüşler ağırlık kazandı. FED'in ultra şahin adımlarının varlık fiyatları üzerindeki etkisi güçlü şekilde hissedilmeye devam ederken, para piyasalarında FED’in gelecek iki toplantıda politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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Analistler, FED’in enflasyonla mücadele kapsamında temkinli davranarak faiz indirimlerini erteleyebileceği ihtimalinin de masada olduğunu hatırlatarak, buna karşın Haziran toplantısına kalması halinde ilk faiz indiriminin bu toplantıda yapılmasına kesin gözüyle bakıldığını ifade etti.