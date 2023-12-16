2024 İÇİN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Piyasalar açısından dikkat çeken bir diğer tahmin ise gelecek yılki politika faizine yönelik oldu. Buna göre Fed yetkilileri 2024'te ortalama 75 baz puanlık bir faiz indirimine gidilmesini bekliyor. 2025 için ise toplamda 100 baz puanlık faiz indirimi öngörülüyor.

Toplantıdan sonra soruları yanıtlayan Fed Başkanı Jarome Powell, "Faizleri ne zaman indireceğimiz sorusu, dünya genelinde ve bugünkü komite toplantısında da gündeme gelen bir tartışma konusu oldu" cevabını verdi. Powell, cevabında belirli bir tarihe işaret etmemeye özen gösterdi.