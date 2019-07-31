ABD Merkez Bankası ( Fed) bu akşam faiz kararını açıklayacak. Bu karar öncesi ABD Başkanı Donald Trump, son haftalarda Fed'e yönelik eleştirilerini artırdı. Başkan Trump son olarak geçen hafta ABD'nin ikinci çeyrek büyüme verisinin açıklanmasının ardından Fed'i hedef aldı. ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yıllık olarak yüzde 1.8'lik beklentinin fazlasıyla üzerinde bir şekilde yüzde 2.1 büyüdü. Trump, Twitter üzerinden yaptığı değerlendirmede bu büyümenin Fed'in yüksek faiz politikasına rağmen yakalandığını vurguladı. Trump, daha önce yine Twitter'dan yaptığı açıklamalarda Fed'in faiz artırmada aceleci davrandığını ve bunun ekonomiye zarar verdiğini belirtmişti.

OLUMLU KONUŞTU AMA ENDİŞELERİNİ DE SIRALADI

10 Temmuz'da Washington'da Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde konuşan Fed Başkanı Jerome Powell ise, temel ekonomik görünümün güçlü seyretmeye devam ettiğini, istihdam piyasasının güçlü olduğunu ve enflasyonun, komitenin yüzde 2 hedefine doğru zaman içerisinde ilerleyeceğini söyledi.

Powell, "Buna rağmen son aylarda görünüm üzerindeki belirsizlikler arttı. Özellikle son aylarda önde gelen bazı ekonomilerdeki ivmenin yavaşladığı görülüyor. Bu zayıflama ABD ekonomisini de etkileyebilir. Dahası ticaret gelişmeleri, federal borç tavanı ve Brexit dahil politika meseleleri henüz çözümlenmedi" ifadelerini kullandı.

Powell'ın bazı endişelerini sırlaması piyasalar tarafından 'faiz indirimi sinyali' olarak algılandı. Bunun aksini düşündürecek bir açıklama da bugüne kadar gelmedi. ABD'li bankaların ve ekonomistlerin yayımladığı raporlara bakıldığında, geçen hafta Türkiye'de olduğu gibi Fed'in faiz indirimine gideceği konusunda bir konsensus oluştuğu görülüyor.

YÜZDE 95 25 BAZ PUAN BEKLİYOR

Hatta Türkiye'deki durumun aksine ekonomistlerin ezici çoğunluğu bu indirimin ne kadar olacağı konusunda da aynı kanaatte.

Reuters'ın 16-24 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirdiği ankete katılan 111 ekonomistin yaklaşık yüzde 95'i Fed'den 25 baz puanlık bir faiz indirimi beklediğini bildirdi. Bu ekonomistlerden sadece 2 tanesi 50 baz puanlık indirim beklediğini, iki tanesi de Fed'in politika faizine dokunmayacağını düşündüğünü belirtti.

'BÜYÜK BİR ŞOK OLUR'

Fed'in beklendiği gibi 25 baz puanlık bir indirime gitmesi durumunda piyasalarda önemli bir hareket yaşanması beklenmiyor. Çünkü 25 baz puanlık indirim halihazırda fiyatlanmış durumda. Londra merkezli danışmanlık firması Capital Economics'ten ekonomist Andrew Hunter 25 baz puanlık indirimin fiyatlanmış olmasının, Fed'in indirime gitmesi için önemli bir neden haline geldiğine dikkat çekerek “Eğer indirime gitmezlerse piyasalar için bu büyük bir şok olur” değerlendirmesinde bulundu.