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"Fecri Ebcioğlu Saygı" albümü için imzalar atıldı. Mayıs ayında çıkması planlanan albüm, Fecri Ebcioğlu eserlerinden oluşuyor. Besteci, şarkıcı ve aranjör olan Ebcioğlu, ilk Türk pop müziği söz yazarıdır.

Dario Moreno, Adamo, Juanito gibi birçok yorumcunun şarkılarına, Türkçe sözler yazarak Ajda Pekkan, Ayten Alpman, Semiramis Pekkan, Tanju Okan, Nesrin Sipahi, Nilüfer gibi değerli isimler seslendirmiştir. Şarkıları, dillere pelesenk olmuştur.

"Bak Bir Varmış Bir Yokmuş" , "Her Yerde Kar Var", "Arkadaşımın Aşkısın", "İki Yabancı", "Atlı Karınca", "Her Akşam Votka, Rakı ve Şarap", "Boş Sokak", "Boşvermişim Dünyaya", "Bu Ne Biçim Hayat", "Üç Kalp", "Yaşamak Güzel Şey", "Saklambaç", " Eylülde Gel", "Deniz ve Mehtap" kıymetli eserlerinden bazılarıdır... "Yaşa Fenerbahçe" marşının sözleri de kendisine aittir. 200'e yakın eseri vardır.



Albümde, bu çok kıymetli eserleri, isimleri gizli tutulan, birbirinden değerli ses sanatçıları yorumluyor. Tüm yapımlarında, çok yetenekli yeni bir isme de şans vermeyi gelenek haline getiren Moko Yapım, bu albüm için de geleneği bozmadı. Çok yetenekli yeni bir ses de albümde yer alıyor.

Yapım şirketi, mayıs ayında yayınlanacak olan "Fecri Ebcioğlu Saygı Albümü" için, Murat Yıldırım, Fecri Ebcioğlu'nun kız kardeşi ve varisi Nevsal Kayaman, Fecri Ebcioğlu'nun yeğeni Neslihan Hamamcıoğlu ve Hakan Eren ile bir araya geldi, imzalar da atıldı...