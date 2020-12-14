Telefonla 10 milyon TL'lik vurgun!

Telefon dolandırıcılarına yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. İstanbul’da 3 ay önce gelen telefon dolandırıcılığı şikayetleri üzerine soruşturma başlatıldı. Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP YAPILDI
Yapılan çalışmalarda telefon dolandırıcıları çetesi bir bir tespit edilmeye başlandı. Aradıkları kişilere kendilerini kimi zaman polis, kimi zaman savcı olarak tanıtan dolandırıcıların, "İsminiz bir soruşturmaya karışmış. Ancak sizin adınıza biri bunu yapmış. Biz çeteye operasyon düzenleyeceğiz. Evde para ve ziynet eşyası varsa bize verin. Operasyon sonrası size geri vereceğiz" diyerek insanları kandırdığı öğrenildi. Mahkeme kararı ile çete teknik ve fiziki takibe alındı.
10 MİLYONLUK VURGUN YAPMIŞLAR
Elde edilen deliller ve görüntülerin ardından İstanbul, Şanlıurfa ve Antalya’da belirlenen 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. İncelemelerde şüphelilerin bu yöntemle son bir yılda 10 milyon liralık vurgun yaptıkları ortaya çıktı. İşlemlerin ardından 10 kişi adliyeye gönderildi.
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