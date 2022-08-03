Feci son: Önce ticari araç sonra kamyon çarptı

İHA

Şanlıurfa'da, minibüsten inip yolun karşısına geçmeye çalışan şahsa, art arda hafif ticari araç ve kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, Suruç ilçesine bağlı Kızılhöyük Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, Gaziantep'ten Suruç ilçesine bağlı Binatlı Mahallesi'ndeki akrabalarını ziyarete giden Mahmut Utku, bindiği minibüsü durdurup lavaboya gitmek istediğini söyledi.

KARŞI ŞERİDE SAVRULDU

Minibüsten inen şahıs, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması sonucu savruldu. Karşı şeride fırlayan şahsa, diğer yönden gelen kamyon çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Olayı duyan şahsın yakınları kazanın yaşandığı bölgeye giderek Mahmut Utku'nun cansız bedeninin başında gözyaşları döktü. Utku'nun cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.