Temizlik yapan kadın 5. kattan düştü

İHA

Zonguldak'ta binanın 5. katında temizlik yaparken düşen kadın hayatını kaybetti.

Olay, Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binada meydana geldi. Binanın son katında temizlik yaptığı öğrenilen A.N. isimli kadın, bir anda dengesini kaybedip beton zemine düştü.

Çevredekilerin yardımına koştuğu kadın için 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, durumu ağır olan kadını ilk müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırdı. Talihsiz kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.