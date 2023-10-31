Feci ölüm! Yaşlı kadın alevler içerisinde kaldı

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Manisa'nın Selendi ilçesinde bir evde çıkan yangında yalnız yaşayan 74 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

İHA'da yer alan habere göre saat 03.00 sıralarında ilçeye bağlı Çortak Mahallesi'nde tek başına yaşayan 74 yaşındaki 6 çocuk annesi Ayşe Aydın'ın evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evden çıkan dumanları fark eden komşuları hemen durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası, evin içerisinde uyuyan Ayşe Aydın'ın cansız bedeni bulundu. REKLAM

Aydın'ın cenazesi morga kaldırılırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.