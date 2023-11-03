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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tokat'ta feci ölüm! Trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti

        Tokat'ta trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti!

        Tokat'ta feci bir olay yaşandı. Kentte rayların üzerinde bir kişinin parçalanmış bedeni bulundu. Yapılan incelemede cesedin bölgedeki tuğla fabrikasında çalışan İbrahim Ç.ye ait olduğu anlaşıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 10:01 Güncelleme: 03.11.2023 - 10:06
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        Feci ölüm! Trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti
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        Tokat'ın Turhal ilçesinde tren çarpan kişi yaşamını yitirdi.

        AA'da yer alan habere göre sabah saatlerinde bir kişinin rayların üzerinde parçalanmış cesedi bulundu.

        Yapılan incelemede cesedin, bölgedeki bir tuğla fabrikasında çalışan İbrahim Ç'ye (43) ait olduğu belirlendi.

        Gece tren çarpması sonucu hayatını kaybettiği tespit edilen İbrahim Ç'nin cesedi, incelemenin ardından Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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