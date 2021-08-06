Arkadaşlarıyla, yüzülmesi yasak olan Tarsus Şelalesi'ne giden Adnan Susan (12), yaklaşık 5 metrelik yükseklikten suya atladı.

AA'nın haberine göre, bu sırada başını kayalıklara çarparak yaralanan Susan, itfaiye ekiplerince şelaleden çıkarıldı. İlk müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, kurtarılamadı.