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        Haberler Gündem 3. Sayfa Feci olay! Tarım makinesini temizliyordu

        Bursa'da feci olay! Tarım makinesini temizliyordu...

        Bursa'da, traktörün arkasına takılı haldeki ayrık otu toplama makinesinin altında kalan Şerife Zengin hayatını kaybetti, eşi ile oğlu yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 20:01 Güncelleme: 12.10.2023 - 20:01
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        Feci olay! Tarım makinesini temizliyordu
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        Bursa'da, ayrık otu toplama makinesinin altında kalan kadın öldü, eşi ve oğlu yaralandı.

        Olay, saat 12.00 sıralarında, İnegöl ilçesi kırsal Sungurpaşa Mahallesi'ndeki tarlada meydana geldi. Mehmet Zengin (82), eşi Şerife Zengin (79) ve oğlu İbrahim Ethem Zengin (55) ile birlikte çalışır vaziyetteki traktörün arkasına takılı haldeki ayrık otu toplama makinesini temizlemeye başladı.

        MAKİNENİN ALTINDA KALDI

        Aile, traktörün hareket etmesiyle, makinenin altında kaldı. İhbarla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Makinenin altında kalan Şerife Zengin, hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı baba ile oğlu ambulansla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

        Şerife Zengin'in cenazesi, itfaiye ekipleri tarafından makinenin altından çıkarılıp morga kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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