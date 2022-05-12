Feci olay! Minik çocuk su dolu kovaya düştü

İlçede evlerinde oynayan 1,5 yaşındaki Suriye uyruklu Abdülkerim el-Hac, su dolu kovaya düştü.

AA'da yer alan habere göre, ailesi tarafından kovadan çıkarılan çocuk, ambulansla Karatay Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'ne kaldırıldı.

Çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.