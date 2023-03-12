Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Feci olay! Çocuk kayanın altında kaldı

Şanlıurfa'da feci olay! Kız çocuğu oynadığı kayanın altında kaldı

Şanlıurfa'da 11 yaşındaki kız çocuğu, oyun oynadığı kaya parçasının altında kalarak hayatını kaybetti. Feci olayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı

Giriş: 12.03.2023 - 19:40 | Güncelleme: ABONE OL
Feci olay! Çocuk kayanın altında kaldı
İHA

Şanlıurfa'da, oyun oynadığı kayanın altında kalan 11 yaşındaki kız çocuğu kurtarılamadı.

Olay, Siverek ilçesi kırsal Bayırözü Mahallesi'nde meydana geldi. Kız çocuğu, evinin çevresinde bulunan kayalıklarda arkadaşlarıyla oyun oymaya başladı. Bu sırada kız çocuğunun üzerine kapa parçası devrildi.

Kız çocuğunu kayanın altından kurtaramayan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri, çocuğu kayanın altından çıkararak Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kız çocuğu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Feci olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İzmit'te kuzen cinayeti!
İzmit'te kuzen cinayeti!
16 yaşındaki Dudu Dicle'den haber yok!
16 yaşındaki Dudu Dicle'den haber yok!
Bakan Akar: Mehmetçiğin geç çıkması asla söz konusu değil
Bakan Akar: Mehmetçiğin geç çıkması asla söz konusu değil
Tartıştığı kardeşini bıçakladı
Tartıştığı kardeşini bıçakladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.