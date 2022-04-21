Feci olay! Cam silerken 3'üncü kattan düştü

Olayda kentte yaşayan Fitnat Aktaş (70), evinin camlarını sildiği sırada dengesini kaybederek 3. kattan beton zemine düştü.

AA'da yer alan habere göre, çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Aktaş'ın cenazesi, incelemenin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Merkezi morguna kaldırıldı.