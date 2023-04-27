Feci kazada taksideki Azerbaycanlı kadın öldü

Iğdır'da, otomobille çarpışan taksideki Azerbaycanlı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Karakoyunlu ilçesi Taşburun köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen otomobil ile taksi kafa kafaya çarpıştı.

Kazada takside bulunan Azerbaycan uyruklu Kamile Muharemli hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Yaralılar, Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu arada Kamile Muharemli'nin yaklaşık 3 ay önce Melekli beldesinde meydana gelen kazayı yaralı atlattığı öğrenildi.