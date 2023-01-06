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Rize'deki feci kazada bariyer araca saplandı: 1 ölü

Rize'de, kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı. Feci kazada aracın ön kısmından giren bariyer arkasından çıktı. Kazada yanındaki kişi ile birlikte araçta sıkışan sürücü Nuri Özbulut hayatını kaybetti. Yarıl hastanede tedavi altına alındı

Giriş: 06.01.2023 - 19:50 | Güncelleme: ABONE OL
Feci kazada hayatını kaybetti
İHA

Rize'de, bariyerlere çarpan aracın sürücüsü Nuri Özbulut (71) hayatını kaybetti, 1 yaralandı.

Kaza, Çayeli ilçesinde saat 15.45 sıralarında meydana geldi. Pazar istikametinden Rize Çayeli istikametine giden Nuri Özbulut (71) kontrolündeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karayolunu kavşaktan ayıran bariyerlere çarptı.

Feci kazada, çarpmanın etkisiyle aracın ön kısmından giren bariyer arkasından çıktı. Kazada sürücü Nuri Özbulut ve Erol K. Çayeli Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sürücü Özbulut olay yerinde hayatını kaybederken, Erol K. ise 112 Acil Sağlık servisi ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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