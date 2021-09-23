Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var!

Bartın'da, feci kaza, saat 12.30 sıralarında, Bartın ile Zonguldak arasındaki yolun Akmanlar mevkiinde meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre Bartın istikametine gitmekte olan Efe Tur´a ait yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Otobüs çarpışmanın etkisiyle devrildi.

Haber verilmesi üzerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobildeki 2 kişi ile otobüs sürücü yaşamını yitirirken, muavin de yaralandı.

Ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.