Meksika'da korkunç kaza! 12 kişi yanarak öldü

Meksika basınında çıkan habere göre, Chiapas eyaletindeki Palenque Otoyolu'nda, kamyonla çarpışan minibüs alev aldı.

Yetkililer, kazada 9'u yolcu 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin de ağır yaralandığını belirtti. AA'nın haberine göre; minibüsteki yolcuların, şiddetli çarpmanın etkisiyle yanmaya başlayan araçtan çıkamadıkları bildirildi.

Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.