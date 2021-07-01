İlçede Zekeriya S.'nin kullandığı 33 VCU 19 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Fethiye Topak ile Nebahat Gülmez'e çarptı.

AA'da yer alan habere göre Topak ve Gülmez, kaza yerinde hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsi için Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.