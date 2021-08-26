Feci kaza! Hareket halindeki otobüsten düştü

Olay, geçen Salı saat 13.15 sıralarında Cennet Mahallesi Turgut Reis Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Zeytinburnu arasında sefer yapan 89A numaralı İETT otobüsünden Ş.A, isimli kadın inmek istedi.
DHA'nın haberine göre, hareket halindeyken kapısı açılan otobüsten inen kadın dengesini kaybederek düştü. Kadının düştüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay sonrası İETT şoförü ifadesini alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
"NORMALDE BURADAN OTOBÜSLER GEÇMİYOR"
Görgü tanığı Ahmet Enver, "Belediye otobüsü geçerken, köşede kadının düştüğünü gördüm. Söylentilere göre, otobüs durmadan gitmiş inerken düşmüş, düşerken kafasını yere vurmuş. Daha sonra ambulans geldi götürdüler. Normalde buradan o otobüsler geçmiyor ama buradan geçmiş." dedi.
"ŞOFÖR KAPININ KENDİLİĞİNDEN AÇILDIĞINI SÖYLEDİ"
Bir başka görgü tanığı Murat Muğlu ise, "Dışardan sesler geldi. Bir çıktık kadın otobüsten düşmüş. Burada durak yok ama şoför 'bir anlık kapı açıldı' dedi. Kadının da kendiliğinden düştüğünü söyledi. Kadın bir müddet yerde baygındı sonra ambulans geldi götürdü. Biz kaldırmadık boynu kırıktır diye ondan sonra iyiydi. Zaten şoför kapının kendiliğinden açıldığını söyledi." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!