Feci kaza! Geri manevra yapan kamyon ezdi

Olay, saat 08.30 sıralarında, Ereğli ilçesinde Belen Yenimahalle 1 Nolu Sanayi Caddesi'ndeki beton santralinde meydana geldi. Halil İbrahim Yazıcı, kamyonundan evrak almak isterken, kantara girmek için geri manevra yapan R.K.'nin kullandığı 67 LF 997 plakalı kamyonun altında kaldı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Yazıcı'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü R.K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.