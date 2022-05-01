Feci kaza: Baba öldü, oğlu ağır

Eskişehir’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobilde bulunan baba ve oğlunu ölüm ayırdı.

Feci kaza, Tepebaşı ilçesine bağlı Takmak Mahallesi kavşağında meydana geldi. Kütahya'dan Eskişehir'e seyir halinde olan İsmail C.'nin (27) kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücü İsmail C.'nin ağır yaralandığını, yolcu olarak bulunan babası İsa C.'nin (52) ise hayatını kaybettiğini tespit etti. Sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan İsmail C.'nin hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.