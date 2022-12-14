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Diyarbakır'da feci kaza! Ambulanstaki çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralı

Diyarbakır'da meydana gelen feci kazada, TIR ile çarpışan ambulans takla atarak devrildi. Kazada hasta çocuk, yakını ve sağlık ekibi olmak üzere 6 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan ambulanstaki 6 yaşındaki Cennet hayatını kaybetti

Giriş: 14.12.2022 - 18:10 | Güncelleme: ABONE OL
Feci kaza! Ambulanstaki çocuk öldü, 5 yaralı
AA

Diyarbakır'da, TIR ile çarpışan ambulanstaki hasta çocuk hayatını kaybetti, 4'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır-Bingöl-Batman yol ayrımında, Silvan Devlet Hastanesi'nden Diyarbakır'a sevki yapılan 6 yaşındaki hasta Cennet C.'yi (6) taşıyan ambulans Murat M. idaresindeki TIR'la çarpıştı.

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

Çarpışmanın etkisiyle savrulan ambulans takla atarak devrildi, TIR da yön levhasına çarparak durabildi.

HASTA ÇOCUK KURTARILAMADI

Kazada, hasta Cennet C. ve yakını Bilal C. ile sağlık çalışanları Mekiye A., Mehmet B., Mervan Ö. ve Yunus A. yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 6 yaşındaki Cennet C., müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlandı.

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