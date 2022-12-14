Feci kaza! Ambulanstaki çocuk öldü, 5 yaralı

Kazada, hasta Cennet C. ve yakını Bilal C. ile sağlık çalışanları Mekiye A., Mehmet B., Mervan Ö. ve Yunus A. yaralandı.

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