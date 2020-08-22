İHA

Tokat'ta edinilen bilgiye göre, kaza, Tokat - Erzincan D-100 Karayolu Reşadiye ilçesinde sabah saatlerinde yürek yakan bir kaza meydana geldi. Sivas'ın Koyluhisar ilçesinden Tokat istikametine seyir halinde olan panelvan tipi araç, Karlıyayla köyü yakınlarında virajı alamayarak karşı yöne geçerek tırla çarpıştı.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İHA'da yer alan habere göre kazada ilk belirlemelere göre otomobilde bulunan 6 kişiden 3'ü olay yerinde hayatını kaybetti. Tır sürücüsü ile birlikte 4 yaralı olay yerine sevk edilen ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Trafik ve Jandarma ekiplerinin inceleme başlattığı yolda trafik kontrollü olarak sağlanıyor.