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Yalova'da alınan bilgiye göre, pikap sürücüsü 19 yaşındaki Ö.F.Y., Kadıköy beldesi Özden Mahallesi Doğu Sırtı Caddesi direksiyon hakimiyetini kaybetti.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İHA'da yer alan habere göre araç önce kaldırıma daha sonra ise yol kenarındaki bir villanın duvarına çarptı. Kazada araçta bulunan İ.E.S (19) ve K.T (19) hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

2 yaralı bölgeye sevk edilen ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken diğer yaralı ise özel bir hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.