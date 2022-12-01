Feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Manisa'da, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İzmir-İstanbul Otoyolu Akhisar ilçesi geçişinde, sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, Akhisar servis noktası yakınında, önde seyreden Ali T'nin kullandığı TIR'ın dorsesine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Otomobilden yaralı olarak çıkarılan 2 kişi ise ambulansla Akhisar'daki hastanelere kaldırıldı.

TIR sürücüsü gözaltına alındı.